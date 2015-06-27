В аквапарку на Тайвані перед вибухом розпорошили білий дим невідомого походження (відео)

Про це повідомляє портал Focus Taiwan, пише Лента.ру.

За інформацією ЗМІ, стан 82 осіб оцінюється як критичний. Більшість постраждалих доставлені в місцеві клініки, деякі поранені, як і раніше чекають госпіталізації. Інформації про загиблих немає.

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Вибух стався під час дискотеки, що проходила в аквапарку Formosa Water Park, приблизно о 20:30 за місцевим часом (15:30 за Києвом). Згідно з наявною інформацією, на одному з танцполів був розпорошений білий дим невідомого походження. Через кілька секунд біла хмара, яка встигла огорнути людей, вибухнула і вогонь охопив понад сотні присутніх. У більшості постраждалих зафіксовані опіки 40 відсотків тіла через те, що вони знаходилися у відкритому одязі.

Природа розпорошеної речовини поки не встановлена. Поліція опитує організаторів дискотеки і співробітників аквапарку.