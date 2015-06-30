ЗМІ повідомили про повернення в Росію пов'язаного з убивством Нємцова чеченського силовика

Такі оперативні дані надійшли учасникам розслідування, пише Росбалт з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними видання, оперативники з'ясували, що певний час Геремєєв перебував у чеченському селі Джалка, а потім полетів в ОАЕ. З Росії він вилетів з аеродрому, розташованого поруч з дагестанським містом Каспійськ.

На днях у оперативників з'явилася інформація, що Геремєєв знову перебуває в Чечні, в одному з гірських сіл республіки.

Руслан Геремєєв перебуває в оперативному розшуку у зв'язку з розслідуванням вбивства Нємцова. Як стверджують джерела в слідстві, під час підготовки злочину він тісно спілкувався з передбачуваними учасниками вбивства політика. А двоє обвинувачених - Заур Дадаєв і Біслан Шаванов - були підлеглими Геремєєва в батальйоні "Сєвєр".

Читайте такожКадиров погрожував Нємцову розстрілом - свідокРосійський опозиційний політик Борис Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року. У Нємцова вистрілили кілька разів в спину з автомобіля, який проїздив повз. Від отриманих ран він помер на місці.

Під час розслідування за підозрою у вбивстві було затримано п'ять осіб, двом з них – Зауру Дадаєву й Анзору Губашеву - Басманний суд Москви 8 березня висунув обвинувачення у справі про вбивство політика.

12 травня в Москві відбулася презентація доповіді «Путін. Війна», підготовленого соратниками Нємцова на основі зібраних ним матеріалів про участь Російської Федерації у війні на сході України.