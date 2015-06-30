ЗМІ повідомили про повернення в Росію пов'язаного з убивством Нємцова чеченського силовика
Службовець батальйону "Сєвєр" Руслан Геремєєв, який може бути причетний до вбивства опозиціонера Бориса Нємцова, може зараз перебувати на території Чечні.
Такі оперативні дані надійшли учасникам розслідування, пише Росбалт з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За даними видання, оперативники з'ясували, що певний час Геремєєв перебував у чеченському селі Джалка, а потім полетів в ОАЕ. З Росії він вилетів з аеродрому, розташованого поруч з дагестанським містом Каспійськ.
На днях у оперативників з'явилася інформація, що Геремєєв знову перебуває в Чечні, в одному з гірських сіл республіки.
Руслан Геремєєв перебуває в оперативному розшуку у зв'язку з розслідуванням вбивства Нємцова. Як стверджують джерела в слідстві, під час підготовки злочину він тісно спілкувався з передбачуваними учасниками вбивства політика. А двоє обвинувачених - Заур Дадаєв і Біслан Шаванов - були підлеглими Геремєєва в батальйоні "Сєвєр".
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Під час розслідування за підозрою у вбивстві було затримано п'ять осіб, двом з них – Зауру Дадаєву й Анзору Губашеву - Басманний суд Москви 8 березня висунув обвинувачення у справі про вбивство політика.
12 травня в Москві відбулася презентація доповіді «Путін. Війна», підготовленого соратниками Нємцова на основі зібраних ним матеріалів про участь Російської Федерації у війні на сході України.