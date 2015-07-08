П'ятий президент Латвії склав присягу

Про це повідомляє Delfi.lv.

"Я присягаюся, що вся моя робота буде присвячена благу латвійського народу. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб сприяти добробуту Латвійської держави і його жителів. Я буду свято дотримуватися Конституції і законів держави, до всіх ставитися справедливо і виконувати свої обов'язки за совістю", - сказав Вейоніс.

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Раніше він заявив, що його пріоритетами на президентському посту є національна єдність і самосвідомість, патріотизм і соціальна справедливість.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня латвійський сейм обрав президентом країни Раймонда Вейоніса, який очолював до цього Міністерство оборони.

Вейоніс став п'ятим президентом Латвії з моменту проголошення її незалежності і змінив на цій посаді Андріса Берзіньша.