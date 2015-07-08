П'ятий президент Латвії склав присягу
Новий президент Латвії Раймонд Вейоніс, приймаючи обов'язки, склав присягу на позачерговому засіданні Сейму.
Про це повідомляє Delfi.lv.
"Я присягаюся, що вся моя робота буде присвячена благу латвійського народу. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб сприяти добробуту Латвійської держави і його жителів. Я буду свято дотримуватися Конституції і законів держави, до всіх ставитися справедливо і виконувати свої обов'язки за совістю", - сказав Вейоніс.
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Раніше він заявив, що його пріоритетами на президентському посту є національна єдність і самосвідомість, патріотизм і соціальна справедливість.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня латвійський сейм обрав президентом країни Раймонда Вейоніса, який очолював до цього Міністерство оборони.
Вейоніс став п'ятим президентом Латвії з моменту проголошення її незалежності і змінив на цій посаді Андріса Берзіньша.