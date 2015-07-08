У Новій Зеландії відкриється перший у світі приватний космодром

Фірма Rocket Lab оголосила про будівництво космодрому на косі Каторет біля Крисчерча (Нова Зеландія), перший запуск ракети з якого планується здійснити вже наприкінці цього року, повідомляє ZN.ua з посиланням на New Scientist.

За словами СЕО компанії Rocket Lab Пітера Бека, орбітальні запуски з державних космодромів є занадто дорогими для більшості космічних підприємств і для того, щоб зробити з них запуск, необхідно стояти в черзі, принаймні, рік.

Він заявив, що для здійснення запуску "доведеться виписати чек на мільярди доларів. Але якщо можна буде викреслити нуль в кінці цієї суми? Це відкриє ринок для багатьох цікавих підприємств".

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Rocket Lab планує здійснювати по 100 запусків щороку, вартість яких буде складати до 5 мільйонів доларів.

Низька вартість запусків пов'язана з їх частотою, вдалим розташуванням космодрому, новою технологією створення ракет і розташуванням будівництва ракети та її інфраструктури в одному місці.