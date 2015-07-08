Берлусконі засудили до трьох років в'язниці у справі про підкуп сенаторів - ЗМІ

21:47, 08 липня 2015
Світ
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Суд Неаполя засудив у середу колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Белусконі до трьох років позбавлення волі, визнавши його винним у підкупі сенаторів у 2007 році з метою повалення уряду на чолі з прем'єр-міністром Романо Проді.

REUTERS

Про це повідомляє РИА Новости.

Зазначається, що прокуратура вимагала засудити екс-прем'єра до п'яти років тюремного ув'язнення у цій скандальній справі.

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Судовий процес проти Берлусконі почався в Неаполі в лютому 2014 року.

Так, за версією державного обвинувачення, у 2007 році Берлусконі, який перебував в опозиції,  витратив кілька мільйонів євро на підкуп ряду сенаторів з правлячої більшості, які перейшли на його бік. Після цього йому вдалося спровокувати урядову кризу, в результаті якої прем'єр-міністр Романо Проді в січні 2008 року подав у відставку.

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