Берлусконі засудили до трьох років в'язниці у справі про підкуп сенаторів - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости.

Зазначається, що прокуратура вимагала засудити екс-прем'єра до п'яти років тюремного ув'язнення у цій скандальній справі.

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Судовий процес проти Берлусконі почався в Неаполі в лютому 2014 року.

Так, за версією державного обвинувачення, у 2007 році Берлусконі, який перебував в опозиції, витратив кілька мільйонів євро на підкуп ряду сенаторів з правлячої більшості, які перейшли на його бік. Після цього йому вдалося спровокувати урядову кризу, в результаті якої прем'єр-міністр Романо Проді в січні 2008 року подав у відставку.