Прем'єра Сербії на жалобній церемонії в Сребрениці закидали камінням і пляшками (фото)

Як передає Російська служба ВВС з посиланням на інформагентства, сербська делегація поспіхом покинула церемонію і попрямувала до припаркованих за кладовищем машин.

Один із співробітників прем'єр-міністра повідомив агентству Ассошіейтед прес, що камінь влучив в обличчя Вучичу і розбив йому окуляри.

Перед цим Вучич виступив на траурній церемоніїї, присвяченій 20 річниці вбивства 8000 боснійських біженців - найбільш кривавого злочину в Європі з часів Другої світової війни. Його промову зустріли гулом несхвалення.

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Відзначається, що цей інцидент викликав гнівну реакцію в Белграді.

"Напад на прем'єр-міністра Сербії Олександра Вучича – це напад на саму Сербію і на всіх інших сербів", - заявив глава МЗС країни Івіца Дачич.

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович назвав цей інцидент спробою замаху на прем'єра-міністра.

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"Це скандальний напад, і його можна розглядати як спробу замаху", - заявив Стефанович в інтерв'ю сербському телебаченню.

"Влада Боснії навіть не спробувала створити хоча б мінімальні умови захисту і безпеки прем'єр-міністра Сербії", - сказав він.

Згідно з повідомленням, цей інцидент затьмарив траурну церемонію в Сребрениці, на яку з'їхалися десятки тисяч людей. Тут будуть поховані виявлені та ідентифіковані за допомогою аналізу ДНК останки 136 жертв різанини в Сребрениці.

У Сребреницю також прибули десятки державних діячів з різних країн світу, серед них - глава зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні, екс-президент США Білл Клінтон, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, британська принцеса Анна і королева Йорданії Нур.

Білл Клінтон, колишній президент США, вибачився за те, що для припинення війни знадобилося так багато часу. "Я ніколи більше не хочу побачити подібне масове вбивство людей", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, десятки тисяч людей з'їхалися в Сребреницю, щоб взяти участь у траурних заходах, присвячених 20-й річниці вбивства 8 тисяч боснійських біженців - найбільш кривавого злочину в Європі з часів Другої світової війни.