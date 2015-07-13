Французька поліція повідомляє про звільнення заручників
11:42, 13 липня 2015Світ
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Злочинці відпустили 18 співробітників торгового центру.
REUTERS
Про це повідомляє Le Figaro.
"18 співробітників торгового центру "Qwartz" у Вільнев-ла-Гаренн були звільнені", - повідомляють в поліції.
Сьогодні, о 6:30 ранку, озброєні зловмисники напали на магазин "Примарк" в торговому центрі в Вільнев-ла-Гаренн (О-де-Сен).
"Злякавшись, 18 співробітників сховалися в їдальні торгового центру", - повідомляє джерело в поліції.
Поліція перевіряє, чи є серед затриманих можливі злочинці.
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Тривога була піднята завдяки працівникові магазину "Примарк", який близько 7 ранку відправив своєму товаришеві смс-повідомлення, що його взяли в заручники двоє озброєних чоловіків.
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