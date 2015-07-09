"Ісламська держава" хоче зруйнувати Сфінкса і піраміди в Єгипті – ЗМІ

Терористи ІД пообіцяли знищити стародавні піраміди і Сфінкса в Єгипті.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Rzeczpospolita.

Лідер ісламістів Абу Бакр аль-Багдаді пояснив, що знищення історичних пам'яток – це "релігійний обов'язок". Оскільки, на думку терориста, стародавні піраміди стали "об'єктом культу", а це неприпустимо.

Цю ідею підтримав ісламський радикал Анем Хоудари, який живе у Великобританії. За його словами, рано чи пізно "Ісламська держава" захопить Єгипет і встановить там халіфат. Тоді у північно-африканській країні "не буде місця жодним пірамідам і жодним Сфінксам".

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Президент Єгипту Абд Аль-Фаттах Ас-Сісі наказав Збройним силам своєї країни почати бойові дії проти "Ісламської держави" і Хамасу. Останні повітряні і наземні атаки по 15 місць дислокації терористів були проведені спільними силами Єгипту та Ізраїлю.

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Терористи ІД не соромляться знищувати стародавні пам'ятники. Зокрема, вони замінували давню частину Пальміри в Сирії.