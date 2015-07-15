Противники угоди з кредиторами влаштували безлади в Афінах (фото, відео)

Про це пише Лента.ру.

Правоохоронні органи у відповідь застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати, повідомляє в середу, 15 липня, Reuters.

Заворушення, як передає ТАСС, розпочалися на центральній площі Синтагма недалеко від будівлі грецького парламенту, де обговорюється законопроект про заходи економії, необхідні для укладення угоди з Європейським стабілізаційним механізмом (ESM). У зіткнення з поліцією вступили анархісти, основна маса протестуючих — представники лівих і профспілки — в них не бере участь.

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В ході заворушень один з журналістів був поранений в ногу, при цьому протестувальники підпалили машину одного з телеканалів, повідомляє телеканал Skai. Поліція, як передає РИА Новости, затримала понад 50 учасників заворушень.

Раніше УНІАН повідомляв, що Єврокомісія планує виділити з бюджету Європейського Союзу для підтримки економіки Греції 35 млрд євро.