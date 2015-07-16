Чилі, Монако і Перу: дослідники назвали країни з найбільшою кількістю жінок-мільярдерів

Проаналізувавши дані про місце проживання понад 1800 багатих людей з 70 різних країн, вдалося з'ясувати, що Ангола є єдиним регіоном у світі, в якому жінок, які заробили мільярд, більше, ніж чоловіків. Зокрема, в Анголі немає жодного чоловіка-мільярдера, але є жінка-мільярдер, пише Independent.

Протилежна ситуація спостерігається в Тайвані, де на 33 мільярдера чоловічої статі не припадає жодної жінки.

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Топ-10 країн, в яких проживає найбільша кількість жінок-мільярдерів, виглядає наступним чином:

Ангола – 1 жінка-мільярдер (100 відсотків від загального числа мільярдерів в країні)

Чилі – 12 жінок-мільярдерів (33,3 відсотка)

Перу – 6 жінок-мільярдерів (33,33 відсотка)

Монако – 3 жінки-мільярдера (33,33 відсотка)

Швейцарія – 28 жінок-мільярдерів (27,59 відсотків)

Туреччина – 32 жінки-мільярдера (25 відсотків)

Бразилія – 54 жінки-мільярдера (24,07 відсотків)

Іспанія – 21 жінка-мільярдер (23,8 відсотків)

Швеція – 23 жінки-мільярдера (21,7 відсотків)

Республіка Корея – 30 жінок-мільярдерів (20 відсотків).