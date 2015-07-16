У Франції через спеку загинули 700 осіб
13:56, 16 липня 2015Світ
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У Франції через спеку протягом тижня (з 29 червня по 5 липня) загинули 700 осіб.
Лікарі швидкої допомоги виїжджали до пацієнтів 3580 / www.trthaber.com
Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Le Figaro.
Як наголошується, це на 7% перевищує звичний рівень смертності від спеки.
За словами міністра, в результаті загального погіршення стану здоров'я населення, лікарі швидкої допомоги виїжджали до пацієнтів 3580 раз.
Крім того, було зареєстровано 1460 звернень до лікарів у зв'язку зі спекою, що в 10 разів перевищує звичайний рівень, повідомила Турен.
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