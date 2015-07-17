Міжнародна спільнота наполягяє на справедливому розслідуванні катастрофи MH17 - Нуланд

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні на брифінгу у Києві.

Нуланд нагадала, що 17 липня у світі буде перша річниця вшанування трагічної загибелі пасажирів малайзійського літака Boeing 777, який було брутально збито над Донецькою областю.

"Ми стоїмо з Україною, і усіма тими країнами, які втратили своїх громадян, та наполягаємо на справедливому розслідуванні цього злочину", - наголосила Нуланд.

Вона повідомила, що співпраця з Нідерландами щодо розслідування цього злочину відбувається дуже інтенсивно.

Читайте також"Битва за правду далеко не закінчена": прем'єр Малайзії вимагає трибуналу по MH17

Нуланд заявляє, що у розслідуванні є певний прогрес, але наразі вона не буде випереджати події щодо цього.

Також, вона сказала, що у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку "продовжуються дискусії щодо відповідних кроків щодо встановленні справедливості та притягнення винних до відповідальності".

Вона зазначила на важливості того, щоб міжнародна спільнота підтримувала Україну у встановленні миру, безпеки та забезпеченні територіальної цілісності.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада прийняла Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, національних парламентів держав світу щодо створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за злочин, пов'язаний зі збитим літаком авіакомпанії Malaysian Airlines, що здійснював рейс MH17 17 липня 2014 року.