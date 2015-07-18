Прем'єр Канади закликає Росію підтримати створення міжнародного трибуналу по катастрофі рейсу MH17
Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер закликає Росію змінити свою позицію та підтримати заснування міжнародного трибуналу з метою притягнення до відповідальності винних у збитті літака MH17 «Малайзійських авіаліній».
Про це йдеться в заяві канадського прем'єра, опублікованій у п'ятницю, 17 липня.
Голова канадського уряду заявляє, що Канада продовжує підтримувати зусилля Ради безпеки Нідерландів щодо розслідування причини катастрофи.
"Особи, які причетні до злочинів, і дії яких призвели до цієї жахливої події, повинні бути притягнутими до відповідальності", - наголошує Гарпер.
Канадський прем'єр вважає, що притягнення винних до відповідальності можливо принесе певний спокій сім'ям загиблих пасажирів.
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"Починаючи з перших зусиль підтримуваних Росією повстанців у перешкоджанні доступу до місця аварії, до нещодавніх ознак того, що вона виступатиме проти будь-яких перспектив міжнародного трибуналу, репутація Росії полягає у тому, що вона блокує правду. Ми наполегливо закликаємо Росію змінити свою позицію та сприяти процесу правосуддя", - наголосив Гарпер.
Разом з тим, він зазначив, що уряд Канади продовжує забезпечувати рішучу підтримку українському народу в зусиллях побудови стабільного уряду та динамічної економіки, і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності у зв'язку з триваючою агресією.
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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт у Канберрі під час церемонії вшанування пам'яті загиблих звинуватив проросійських бойовиків у навмисному збитті малайзійського лайнера.