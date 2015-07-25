РБ ООН призначила розгляд проекту резолюції по катастрофі MH17 на 29 липня

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на постійне представництво Нової Зеландії, яка є головою РБ в липні.

"Голосування за проектом резолюції, що стосується авіакатастрофи MH17 призначено на другу половину дня середи", - сказала офіційний представник дипмісії Нікола Гарві.

Вона уточнила, що на розгляд Ради буде винесено документ, запропонований делегацією Малайзії, який кваліфікує подію як "загрозу міжнародному миру та безпеці" і передбачає створення міжнародного трибуналу.

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Раніше, власному кореспонденту УНІАН в дипломатичних колах повідомили, що проект резолюції про створення трибуналу для переслідування винних в трагедії рейсу МН-17 буде винесений на голосування в Раді Безпеки ООН 29 липня.

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує від Ради безпеки ООН ухвалення резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» 17 липня минулого року в Донецькій області.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради Безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія і Україна.

Росія виступала проти цієї пропозиції.