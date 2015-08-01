У Тунісі продовжили надзвичайний стан через загрозу терактів

09:19, 01 серпня 2015
Світ
0 0

У п'ятницю, 31 липня прес-служба президента Туніса повідомила, що в країні на два місяці продовжено надзвичайний стан, який було введено на початку липня після нападу на туристичні готелі у місті Сус.

REUTERS

"Після консультацій з прем'єр-міністром і законодавцями, президент вирішив продовжити надзвичайний стан ще на два місяці, починаючи з третього серпня", - передає ZN.UA за інформацією The Turkish Weekly.

Читайте такожТуніс запровадив страту за тероризм

4 липня влада Тунісу оголосила про введення надзвичайного стану на території країни

Таке рішення владою було прийнято через тиждень після нападу ісламістів на готель в курортному Сусі, жертвами якого стали 38 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter