У Тунісі продовжили надзвичайний стан через загрозу терактів
09:19, 01 серпня 2015Світ
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У п'ятницю, 31 липня прес-служба президента Туніса повідомила, що в країні на два місяці продовжено надзвичайний стан, який було введено на початку липня після нападу на туристичні готелі у місті Сус.
REUTERS
"Після консультацій з прем'єр-міністром і законодавцями, президент вирішив продовжити надзвичайний стан ще на два місяці, починаючи з третього серпня", - передає ZN.UA за інформацією The Turkish Weekly.
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4 липня влада Тунісу оголосила про введення надзвичайного стану на території країни
Таке рішення владою було прийнято через тиждень після нападу ісламістів на готель в курортному Сусі, жертвами якого стали 38 осіб.
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