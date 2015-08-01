У Тунісі продовжили надзвичайний стан через загрозу терактів

"Після консультацій з прем'єр-міністром і законодавцями, президент вирішив продовжити надзвичайний стан ще на два місяці, починаючи з третього серпня", - передає ZN.UA за інформацією The Turkish Weekly.

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4 липня влада Тунісу оголосила про введення надзвичайного стану на території країни

Таке рішення владою було прийнято через тиждень після нападу ісламістів на готель в курортному Сусі, жертвами якого стали 38 осіб.