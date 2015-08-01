Таліби заперечують, що Хаккані мертвий
13:40, 01 серпня 2015Світ
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На талібському інтернет-порталі "Голос джихаду" заперечуються повідомлення про смерть афганського польового командира Джалалуддіна Хаккані.
REUTERS
Хаккані - засновник однойменного воєнізованого угруповання, тісно пов'язаного з "Аль-Каїдою" і "Талібаном".
Чутки про смерть Хаккані ходять вже кілька років, повідомляє Російська служба ВВС.
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На сайті талібів неназваний представник "Талібану" говорить про те, що підстав стверджувати, що Хаккані мертвий, немає - навпаки, він перебуває в "доброму здоров'ї" після недавньої хвороби.
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