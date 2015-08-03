Обама дозволив використовувати авіацію для підтримки сирійської опозиції

Як зазначає видання The Wall Street Journal, це рішення підвищує ризик того, що американські збройні сили вступають у прямий конфлікт з режимом президента Сирії Башара Асада, передає Lenta.ru.

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За словами чиновників, рішенню передували багатомісячні дебати з приводу того, який внесок американські військові повинні зробити в забезпечення підтримки своїх союзників у сирійському конфлікті.

Відзначається, що представники адміністрації стурбовані тим, що Пентагон, захищаючи опозицію військовою силою, може ненавмисно вступити у відкритий конфлікт з урядом Башара Асада.

Хоча нові правила дозволяють Пентагону наносити удари, щоб захистити союзників США від будь-яких атак з боку вірних Дамаску сил, американські військові чиновники оцінюють вірогідність прямого протистояння, принаймні, в найближчій перспективі, як низьку.

Влада США стверджує, що підготовлені війська опозиції націлені на боротьбу з "Ісламською державою", а не урядовими силами, і вони не будуть розміщуватись у контрольованих Башаром Асадом районах.

Представник Ради національної безпеки Алістер Бескі відмовився коментувати нові правила. Але, за його словами, адміністрація буде "вживати заходів, необхідних для забезпечення того, щоб ці сили могли успішно виконувати свою місію".