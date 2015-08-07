Держдеп звинуватив Лаврова у "вибірковому прочитанні" заяв Обами щодо ПРО

У держдепартаменті США дорікнули міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову у "вибірковому прочитанні" висловлювань Барака Обами про ЄвроПРО, передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на слова представника зовнішньополітичного відомства Марка Тонера.

"Він (Лавров - Ред.) заявив, що президент сказав неправду, говорячи про систему ПРО в Європі. І це в кращому випадку вибіркове прочитання, а в гіршому - навмисне ігнорування фактів", - заявив на брифінгу Тонер.

За його словами, Обама "послідовно з 2009 року говорив, що європейська ПРО необхідна для захисту США і союзників від балістичних ракет з Близького Сходу".

"Та угода з Іраном, якщо вона буде повністю реалізована, вирішить лише проблему ядерної зброї, але не зніме загрозу, яку несуть балістичні ракети Ірану", - додав Тонер.

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У минулу середу в інтерв'ю телеканалу Channel News Asia Сергій Лавров заявив: "У 2009 році президент Обама публічно сказав, що якщо вирішиться іранське ядерне питання, необхідність створення ПРО в Європі не буде. Здається, він говорив неправду".

15 липня Іран і шістка міжнародних посередників уклали угоду щодо ядерної програми. Згідно з документом, Іран відмовляється від збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій.