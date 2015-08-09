Кількість жертв зіткнення гідроплана і вертольота у Росії зросла до восьми осіб

Їхні тіла підняли на поверхню з-під води, повідомляє ТСН із посиланням на ГУ МНС у Московській області.

Як зазначають правоохоронці, четверо людей перебували у гідроплані, стільки ж - у вертольоті.

"Наразі рятувальники готуються до підйому корпуса вертольота. Після цього вони ще раз обстежать дно, піднімуть залишки уламків і тоді можна буде говорити про завершення пошукової операції та водолазних робіт", - сказав представник ГУ МНС.

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При цьому на сайті МНС Росії повідомили, що на борту гідролітака перебували п'ять осіб, із них двоє дітей, на борту вертольота - чотири людини, у тому числі одна дитина. Пошуки ще однієї людини тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї над Істрінським водосховищем зіткнулися гідроплан і вертоліт.