У Москві на Кримському мосту вивісили український прапор (фото)

Вперше прапор був помічений на одній з опор мосту напередодні. Коли його повісили, невідомо, передає Дождь.

Ще в суботу прапор майорів, але після його забило вітром у щілину, зазначили журналісти.

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Видання нагадує, що за останній рік у Москві відбулося кілька інцидентів, пов'язаних з прапором України. Наприклад, 24 серпня 2014 року поліція затримала п'ятьох осіб, які намагалися вивісити прапор на Великому Кам'яному мосту.

Раніше український руфер Григорій Mustang Wanted взяв на себе відповідальність за часткове фарбування шпиля висотки на Котельницькій набережній у синій колір і встановлення українського прапора.