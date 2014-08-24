У Москві біля Кремля активісти намагалися вивісити 10-метровий український прапор - ЗМІ

При спробі розгорнути десятиметровий прапор України на Великому Кам'яному мосту у Кремля в Москві (РФ) затримано п'ять осіб, передає Газета.Ru з посиланням на «ОВД-Инфо».

«Катерина Рижова, Ольга Фалєєва, Микола Глухін, Валерій Надєждін і Павло Кузнєцов були затримані на Великому Кам'яному мосту, як тільки спробували звісити з нього прапор України. Всі п'ятеро доставлені до ОВД Замоскворіччя», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа горі Ай-Петрі в окупованому Криму встановили прапор України

Пізніше з ОВС «Замоскворіччя» їх перевезли в ОВС «Хамовники».

В інтернеті з'явився відеозапис події.

Раніше український руфер Григорій Mustang Wanted взяв на себе відповідальність за часткове фарбування шпиля висотки на Котельніцькій набережній в синій колір і встановлення українського прапора.

У цій справі проходять двоє молодих людей і дві дівчини, які спустилися з верхівки будинку на парашутах, їм загрожує до семи років ув'язнення за статтею «Хуліганство».