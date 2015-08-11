Російські "контрсанкції" б'ють по кишенях москвичів - російський політолог

Про це в ході телемарафону "Україна понад усе" заявив російський політолог і журналіст Андрій Піонтковський, передає 5 канал.

"У Кремлі настрої, близькі до панічних. Тому що нові західні санкції торкаються в першу чергу російської верхівки. А що стосується простих людей, то вони дуже страждають від контрсанкцій, ціни на продукти ростуть. Причина – 80% харчів у Москві є імпортованими", - сказав він.

За словами журналіста, державна пропаганда не надто активно підтримувала інформаційний меседж про контрсанкції.

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"Навіть пропаганда дуже активно не підтримувала цей крок – знищення продуктів. У країні, яка пережила кілька голодів і блокаду Ленінграда, це буде сприйнято як огульний крок", - каже Піонтковський.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 6 серпня почав діяти указ про знищення продуктів, що потрапили під російське ембарго. Відповідний документ президент РФ Володимир Путін підписав 29 липня.