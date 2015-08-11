У Росії прокуратура перевірить валюту з портретом Путіна (фото)
Союз "Ірбіс" повідомив про випуск "національної валюти" для козаків.
Як йдеться у повідомленні спілки, козаки вперше отримали зарплату у своїй національній валюті, грошами, алтинами і башлями, передає Російська служба Бі-бі-сі.
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При цьому національна валюта козаків коштує значно дорожче від рубля. Як повідомляється на сайті, 1 гріш козак може обміняти на 100 рублів, 1 алтин дорівнює 1000 рублів, а 1 башля - 10000 рублів.
На одній з купюр зображений президент Росії Володимир Путін.
У свою чергу Центробанк Росії і прокуратура Санкт-Петербурга пообіцяли перевірити повідомлення про те, що козаки міста почали використовувати власну валюту.
"У ході перевірки буде дана оцінка законності емісії ДКО "Православний Союз козаків "Ірбіс" квазівалюти на території регіону", - йдеться у повідомленні прокуратури.