У Росії прокуратура перевірить валюту з портретом Путіна (фото)

Як йдеться у повідомленні спілки, козаки вперше отримали зарплату у своїй національній валюті, грошами, алтинами і башлями, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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При цьому національна валюта козаків коштує значно дорожче від рубля. Як повідомляється на сайті, 1 гріш козак може обміняти на 100 рублів, 1 алтин дорівнює 1000 рублів, а 1 башля - 10000 рублів.

На одній з купюр зображений президент Росії Володимир Путін.