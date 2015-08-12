У МЗС РФ не розчули лайки Лаврова на міжнародних переговорах: кашлянула людина

Так, в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва" директор департаменту інформації і друку МЗС РФ Марія Захарова сказала, що вела цю прес-конференцію, але подібних слів не чула.

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"Я була на цій прес-конференції і нічого не почула такого. Я не можу коментувати те, що я не чула. Кашлянула людина, я не знаю, що в нього. Я нічого не чула, а що там було на задньому фоні паралельно або ще що-небудь, у мене немає коментарів. Я можу сказати, що субстантивно все, що він говорив, це є в стенограмі, це чутно було на запису. А коментувати шарудіння, кашель, ще якісь вигуки – це теми переговорів ніяк не стосується", - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео запису переговорів Лаврова з главою МЗС Саудівської Аравії, де він вимовляє лайливі слова "Д*біли, *ля".