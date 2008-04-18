ЄС закликає Росію відмовитися від підтримки Абхазії та Південної Осетії

Європейський Союз закликає Росію відмовитися від заходів з підтримки невизнаних республік Абхазії та Південної Осетії, повідомляє Франс Прес з посиланням на комюніке ЄС.

У комюніке підкреслюється, що ЄС "глибоко стурбований рішенням Росії, прийнятим без згоди уряду Грузії", і підтверджує "свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії".

ЄС вважає, що "подібні кроки Росії можуть викликати напруженість і завдають шкоди реалізації зусиль з установленню миру". У зв`язку з цим ЄС закликає Росію "не застосовувати рішення про зміцнення зв`язків з Абхазією та Південною Осетією".

Як повідомлялося, президент РФ Володимир ПУТІН 16 квітня доручив уряду розробити заходи з надання наочної допомоги населенню невизнаних республік і взаємодіяти з фактичними органами влади Абхазії та Південної Осетії. Грузія зажадала переглянути це рішення і звернулася за підтримкою до світових лідерів.

18 квітня Адміністрація президента США Джорджа БУША виступила із закликом до Росії відмінити заходи з підтримки невизнаних Абхазії та Південної Осетії, заявивши, що вони викликають у Вашингтоні "глибоке занепокоєння".