Унаслідок потрійного вибуху в іракській лікарні загинули 25 жінок і дітей

Про це повідомляє Sky News Arabia.

За словами джерела серед медпрацівників, три бомби на лікарню були скинуті ВПС Іраку.

Читайте такожІрак закликав США і Європу посилити боротьбу з "Ісламською державою"

Ще 30 людей, що знаходилися на території лікарні, у тому числі кілька медпрацівників, отримали різні поранення. Число жертв може збільшитися, оскільки під руїнами будівлі, як повідомляється, можуть перебувати люди. Рятувальники і медики зараз розбирають завали на місці події.