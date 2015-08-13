Унаслідок потрійного вибуху в іракській лікарні загинули 25 жінок і дітей
19:40, 13 серпня 2015Світ
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Унаслідок бомбардування лікарні в іракському місті Ель-Фаллудж у провінції Анбар загинули 25 людей - жінки і діти.
Reuters
Про це повідомляє Sky News Arabia.
За словами джерела серед медпрацівників, три бомби на лікарню були скинуті ВПС Іраку.
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Ще 30 людей, що знаходилися на території лікарні, у тому числі кілька медпрацівників, отримали різні поранення. Число жертв може збільшитися, оскільки під руїнами будівлі, як повідомляється, можуть перебувати люди. Рятувальники і медики зараз розбирають завали на місці події.
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