Amnesty International звинуватила Саудівську Аравію у військових злочинах в Ємені

Представники організації закликають створити слідчу комісію для розслідування загибелі мирного населення. За їх словами, за час конфлікту в Ємені загинуло понад 4 тисяч осіб.

У доповіді Amnesty International йдеться про вісім випадків, коли війська Саудівської Аравії і прихильники колишнього президента Ємену Абда Раббу Мансура Хаді наносили важкі удари по густонаселених кварталах міст Ємену, повідомляє BBC.

Тоді загинув 141 людина, більшість з них - жінки і діти, під удари потрапили мечеть, школа, ринок.

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У документі також уточнюється, що, "крім Саудівської Аравії, і інші сторони, які беруть участь в конфлікті могли здійснювати військові злочини". Мова йде про зіткнення між хуситами і лояльними колишньому президенту Ємену військами. За словами представника Amnesty International Донателли Ровера, "бої проходили в густонаселених районах, так як сторони не дбали про цивільних".

Довідка УНІАН. Конфлікт в Ємені поновився в червні 2014 року із захоплення хуситами міста Амран. Після завоювання столиці Ємену Сани хусити захопили владу в свої руки, і в лютому 2015 року президент Абда Раббо Мансур Хаді змушений був втікти. В кінці березня Мансур Хадді разом з військами Ліги Арабських держав і воєнізованими угрупованнями своїх прихильників намагається повернутися до влади. В результаті повітряних атак загинули сотні єменців. Іран назвав військову операцію коаліції геноцидом.