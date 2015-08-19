ООН: з початку конфлікту в Ємені загинули 400 дітей

Про це повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), передає радіо "Свобода". За даними фонду, поранені були понад 600 дітей, а 1,3 млн були змушені залишити свої домівки.

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"Діти несуть на собі основний тягар жорстокого збройного конфлікту. Їх вбивають бомбами і кулями, а тим, хто виживає, загрожують хвороби і недоїдання", – заявляють у ЮНІСЕФ.

З початку цього року проурядові війська у Ємені, за допомогою Саудівської Аравії, ведуть боротьбу проти бойовиків-шиїтів з угруповання Аль-Хуті, яких підтримує Іран.

У березні президент Ємену Абедраббо Мансур Хаді залишив країну і втік до Саудівської Аравії.

Внаслідок конфлікту загинули понад 4,3 тис. людей, більшість із них цивільні, Єменом ширяться хвороби і голод. Правозахисні групи висловили стурбованість тим, що обидві сторони порушують закони війни і не роблять достатньо, щоб захистити цивільне населення.