США запропонували РБ ООН ввести збройне ембарго проти Південного Судану

Про це повідомляє ТАСС.

Документ передбачає, що ці заходи набудуть чинності 1 вересня в тому випадку, якщо президент країни Салва Кіір не підпише мирову угоду з повстанцями, і в країні не набуде чинності режим припинення вогню.

"Американська сторона поширила проект резолюції, зараз експерти обговорюють її. Це серйозна спроба привести Раду згоди з приводу документа, який примусить (сторони) до миру", - повідомив журналістам заступник постійного представника Великабритании при ООН Пітер Вілсон. Відповідаючи на питання про те, коли може відбутися голосування за проектом резолюції, він висловив сподівання, що це відбудеться "як можна швидше".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучені Штати почали консультації з Радою Безпеки ООН про застосування санкцій до осіб, що перешкоджає підписання мирної угоди в Південному Судані.