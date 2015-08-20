Журналіст: Путін зустрівся з дном у Криму в імпортному батискафі, який був спущений з німецького корабля

За словами відомого російського журналіста Аркадія Бабченка, президент країни, яка омивається "тринадцятьма морями трьох океанів" і володіє найдовшою береговою лінією, використовував для занурення батискаф голландської фірми U-BOAT WORX.

До того ж батискаф був спущений з колекторного судна "Олександр Пушкін". Не дивлячись на російську назву, судно "було побудовано на верфі Neptun Werft, місто Росток, Німеччина", - пише на своїй сторінці в Facebook Бабченко.

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"Виявлення візантійського "галеону" на голландських субмаринах, спущених з німецького судна, біля берегів давньогрецького, але аннексованого в України, півострова - відмінний доказ того, що історично Крим російський, я щитаю. Ну а як інакше-то." - з іронією підсумував журналіст.

Нагадаємо, що посол України в Латвії Євген Перебийніс вважає вдалим образом для Росії батискаф з Володимиром Путіним, на якому російський президент занурювався на дно Чорного моря біля берегів окупованого Криму.

"Важко знайти більш вдалий образ для сучасної Росії, ніж батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула, яка йде на дно", - написав він