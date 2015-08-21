Голова Пентагону вважає Росію серйозною загрозою

Про це повідомив голова Пентагону Ештон Картер, передає Лента.ру.

Картер запропонував дотримуватися підходу "сили і балансу" щодо Росії. "Силова частина, як пояснив він, полягає в нарощуванні військової могутності США, в той час як збалансована частина передбачає продовження діалогу з Росією, оскільки її поведінка "неоднозначна". "Є області, де вони працюють з нами: у боротьбі з тероризмом та пов'язаних з нею багатьох важливих аспектах; у відносинах з КНДР; по Ірану і в інших сферах", — нагадав голова Пентагону.

При цьому міністр зазначив, що Росія також вважає за необхідне співпрацю з США, і тому Вашингтон "тримає двері відкритими".

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Як повідомляв УНІАН раніше, претенденти на посаду начальника та заступника начальника штабу армії США зійшлися на думці, що Росія представляє головну ядерну загрозу для їх країни.