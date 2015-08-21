Голова Пентагону вважає Росію серйозною загрозою
Росія представляє серйозну загрозу для США через розмір своїх ядерних арсеналів.
Про це повідомив голова Пентагону Ештон Картер, передає Лента.ру.
Картер запропонував дотримуватися підходу "сили і балансу" щодо Росії. "Силова частина, як пояснив він, полягає в нарощуванні військової могутності США, в той час як збалансована частина передбачає продовження діалогу з Росією, оскільки її поведінка "неоднозначна". "Є області, де вони працюють з нами: у боротьбі з тероризмом та пов'язаних з нею багатьох важливих аспектах; у відносинах з КНДР; по Ірану і в інших сферах", — нагадав голова Пентагону.
При цьому міністр зазначив, що Росія також вважає за необхідне співпрацю з США, і тому Вашингтон "тримає двері відкритими".
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Як повідомляв УНІАН раніше, претенденти на посаду начальника та заступника начальника штабу армії США зійшлися на думці, що Росія представляє головну ядерну загрозу для їх країни.