Ізраїль у відповідь на ракетні удари атакував військові пости в Сирії

Ізраїльські військові спочатку звинуватили в даному ракетному ударі іранський спецпідрозділ "Кудс", а потім поклали провину на режим президента Сирії Башара Асада, передає DT.UA з посиланням на The Guardian.

Ракети потрапили у відкрите поле в північній Галілеї. У відповідь армія Ізраїлю завдала артилерійські та авіаційні удари по восьми військових постах на території Сирії.

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За словами представників сирійської опозиції, Ізраїль завдав ударів по території, що контролюється сирійської армією та урядовими угрупованнями, включаючи "Хезболлу".

Раніше УНІАН повідомляв, що на зустрічі в столиці Катару Досі держсекретар США Джон Керрі, голова МЗС РФ Сергій Лавров і міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейра не змогли домовитися з питання Сирії.