Венедиктов пояснив, чому відносини Росії та США у найближчі два роки не налагодяться

У найближчі два роки відносини США та Росії не налагодяться.

Про це заявив головний редактор "Эха Москвы" Олексій Венедиктов в інтерв'ю виданню Точно.

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"З останніх 6 тижнів мого життя 5 я провів в Америці. Я літав туди, щоб зрозуміти, які відносини на нас чекають у майбутньому. І можу сказати, що в найближчі два роки буде ескалація. В Америці я зустрічався з дипломатами, з керівництвом обох політичних партій США, з людьми, які розробляють позицію щодо Росії. Також я мав можливість розмовляти з "мозковими центрами" - аналітиками, які вивчають ситуацію в Росії, а потім передають дані до Овального кабінету. Мені було важливо зрозуміти, що вони туди пишуть", - заявив він.

Венедиктов каже, що його висновок наступний: ескалація між США та Росією найближчим часом буде як публічною, так і непублічною.

Журналіст назвав кілька факторів між країнами, які об'єктивно не можна "зняти".

"По-перше - це рішення у справі «ЮКОСА», вірніше те, що це рішення виконується, чому сприяють Сполучені Штати. У нас вважали, що російське майно на користь компанії будуть продавати тільки в Європі, але ні, це буде відбуватися і в США", - говорить він.

Наступний фактор - рішення щодо трибуналу щодо "Боїнга".

"Вето Росії там сприймається дуже болісно, в першу чергу, американськими елітами. Мені весь час ставили питання: "А чому ви проти? Буде гласний розгляд, там ви зможете представити свою точку зору, вся преса буде про це писати. Ви визнаєте свою провину?" - зазначає Венедиктов.

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І третій фактор - це Голландія, яка з 1 січня головуватиме у Європейському союзі.

"Боїнг", голландці - ще питання щодо санкцій є? З нас їх найближчим часом знімати точно не будуть. Ні американці, ні тим більше європейці, під керуванням голландців", - резюмував журналіст.