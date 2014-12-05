У Держдепі США заявили про "неймовірні масштаби" російської пропаганди та брехні

На брифінгу для преси 4 грудня заступник прес-секретаря Держдепартаменту Марі Харф, коментуючи питання щодо резолюції, прийнятої Палатою представників Конгресу США, що характеризує російську владу як авторитарний режим, зазначила, що існуючі сьогодні відносини між Вашингтоном і Москвою є «прямим результатом дій Росії, її втручання в ситуацію в східній Україні - введення танків, зброї та людей», повідомляє Голос Америки.

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Всі перераховані вище дії, підкреслила Харф, є прямим порушенням міжнародних законів.

«Тому відносини, які ми маємо сьогодні - це результат вибору Росії піти по цьому шляху», - заявила Харф, додавши при цьому, що якщо б Москва обрала інший шлях, то і «відносини сьогодні були б іншими».

Відповідаючи на питання про розширення мовлення українською і російською мовами в рамках резолюції, що закликає до боротьби з російською пропагандою, Харф сказала, що Держдепартамент не розглядає цей заклик законодавців США як боротьбу за вплив.

«Це не боротьба за вплив. Це боротьба за народ України і весь регіон, викликана необхідністю говорити правду про те, що відбувається на місці. Ми спостерігаємо неймовірні масштаби російської пропаганди: здебільшого відвертої брехні, але і неймовірних спотворень того, що відбувається», - сказала Марі Харф.