Венедиктов про позицію США щодо Донбасу: Якщо бойовики просунуться хоч на метр вперед - санкції розширять

Позиція США щодо санкцій проти Росії має три етапи, серед яких важливим залишається питання анексії Криму і проросійських бойовиків на Донбасі.

Про це заявив головний редактор "Эха Москвы" Олексій Венедиктов у інтерв'ю виданню Точно.

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"Позиція американців щодо санкцій має три етапи: перший етап - це Крим. Американці кажуть: "ми розуміємо, що при цьому президенті ви Крим повертати не будете. Тому персональні санкції збережуться", - говорить він.

Також Венедиктов підкреслив, що як тільки проросійські бойовики залишають Донбас, секторальні санкції знімаються.

"Але якщо хоч на метр просунуться вперед від встановлених на даний момент кордонів - санкції розширюються. Ось така проста і зрозуміла позиція у США", - резюмував журналіст.