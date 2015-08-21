Головний редактор "Эха Москвы": Путін "прихистив" та виховав Кадирова, він сприймає його як сина
21:47, 21 серпня 2015Світ
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Венедиктов розповів про емоційний зв'язок між Кадировим та Путіним.
REUTERS
Глава Чечні Рамзан Кадиров - це інструмент підтримання стану "не війни" на Північному Кавказі, але важливий також емоційний зв'язок між ним і президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це заявив головний редактор "Эха Москвы" Олексій Венедиктов у інтерв'ю виданню Точно.
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"Після вбивства Ахмата Кадирова, Рамзана Путін, можна сказати, "прихистив". У нього немає синів, і Кадирова молодшого він реально сприймає як сина, у якого батька вбили, а він його "всиновив", дав роботу, виховав", - заявив журналіст.
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