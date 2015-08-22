У РФ пропонують перейменувати Далекий Схід у Схід Росії.

Як передає РИА Новости, учасники молодіжного форуму «Ітуруп», який відвідав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, висловилися за перейменування регіону, яке, на їх думку, додасть «позитивне звучання».

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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що виступає проти перейменування Далекого Сходу у Схід Росії, оскільки найменування регіону склалося історично і вважає, що чим менше перейменувань, тим краще.

"Я досить скептично ставлюся до перейменувань. Коли за перейменуванням нічого не стоїть у людей, крім роздратування, це нічого не викликає... Перейменувань в нашій країні було дуже багато, я сам народився в місті з гордою назвою Ленінград, який, як відомо, називається зараз Санкт-Петербург. Тому чим менше історичних перейменувань, тим краще. Історично так називалося, то і повинно так називатися. Мені здається, тут такий принцип повинен бути", - сказав Медведєв.