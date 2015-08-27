Делегація Ради Федерації Росії у повному складі відмовилася їхати до США

Про це йдеться в заяві МЗС Росії.

Зазначається, що рішення американської сторони про видачу віз сприйняли з обуренням, внаслідок чого участь голови Ради Федерації В. І. Матвієнко було зірвано.

Планувалося участь у великих міжнародних заходах у Нью-Йорку, зокрема у Всесвітній конференції спікерів парламентів і зустрічі жінок-спікерів парламентів.

"Видана після довгих зволікань віза містить низку неприпустимих обмежень щодо перебування В. І. Матвієнко у США", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що з візою не дозволено брати участь у будь-яких зустрічах та інших заходах по лінії Міжпарламентського союзу.

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"Подібні дії американської влади абсолютно неприйнятні. Вони являють собою грубе порушення загальноприйнятих норм міжнародного права, йдуть врозріз із зобов'язаннями держав, що приймають на своїй території багатосторонні форуми", - зазначили у поданій заяві.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки видали візу голові Ради Федерації РФ Валентині Матвієнко з низкою обмежень, які не дозволять їй брати участь у запланованих заходах.