Японія припиняє поромне сполучення з Росією

Про це повідомив голова Южно-Сахалінська Сергій Надсадін на черговій зустрічі мерів міст Далекого Сходу, Сибіру і Західного узбережжя Японії. Мова йде про лінії між портом Вакканаї на острові Хоккайдо і портом Корсаков на Сахаліні, передає "Росбалт".

Надсадін запевнив, що рішення японців нібито не пов'язане з політикою, а викликана сформованою економічною ситуацією. "Компанія, яка здійснює перевезення з японської сторони, заявила про припинення сполучення з 2016 року, - повідомив мер учасникам зустрічі. - Ми вважаємо, що необхідно докласти всіх зусиль, щоб зберегти єдину міжнародну поромну навігацію між Росією і Японією, яка працює понад 15 років".

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Нагадаємо, раніше між РФ і Японією зновуспалахнув скандал, пов'язаний з візитом російського прем'єра Дмитра Медведєва на Курильські острови.

21 серпня голова МЗС Японії Фуміо Кісида заявив, що поїздки російських високопосадовців на південні Курильські острови йдуть врозріз з досягнутих між сторонами домовленостей про те, щоб вести політичний діалог "у тихій атмосфері".

Як відомо, проблема приналежності південних Курильських островів є неврегульованою з часу закінчення Другої світової війни.