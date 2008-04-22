Саакашвілі подзвонив Путіну

У понеділок президент Росії Володимир Путін і його грузинський колега Михайло Саакашвілі обговорили останні події в російсько-грузинських відносинах, повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-службу Кремля. Телефонна розмова відбулася за ініціативою грузинської сторони.

При обговоренні інциденту з грузинським безпілотним літаком 20 квітня Путін висловив здивування самим фактом здійснення таких польотів у військових цілях над зоною конфлікту. Російський лідер підкреслив, що це суперечить "сенсу і духу" Московських угод про припинення вогню і роз`єднання сил від 14 травня 1994 року, а також "є дестабілізуючим чинником і веде до ескалації напруженості".

Путін також детально роз`яснив Саакашвілі суть ухвалених Росією рішень щодо виходу з режиму санкцій СНД відносно Абхазії, а також доручень уряду про взаємодію з органами влади Абхазії і Південної Осетії для захисту законних інтересів громадян Росії, які проживають на цих територіях.

Російський президент повідомив грузинського колегу, що кроки Росії повністю знаходяться в правовому полі і "мають виключно соціально-економічну спрямованість". Це, як указує прес-служба Кремля, принципово відрізняє їх від рішень низки країн, що "політизуються і протиправних, про визнання одностороннього проголошення незалежності Косово", які, до того ж, мають прецедентний характер.

Путін висловив сподівання, що Грузія також зробить практичні кроки для забезпечення економічного розвитку Абхазії і Південної Осетії, і пообіцяв продовжити роботу "в цілях додання позитивної динаміки двостороннім відносинам".

Як повідомлялося, 20 квітня грузинський літак-розвідник був збитий на висоті близько 6000 метрів над населеним пунктом Гагіда в Абхазії. ВПС невизнаної республіки оголосили, що дрон знищив реактивний літак Л-39, який належить їм. Проте Саакашвілі стверджує, що має в своєму розпорядженні відеокадри, на яких російський МІГ-29 "бомбить територію Грузії". Командувач ВПС Грузії Давид Наїрашвілі раніше заявляв, що у Грузії є відеозапис з бортової камери дрона, на якій винищувач без пізнавальних знаків випускає ракету у напрямі безпілотного апарату.

Тим часом у понеділок посол Росії у Грузії В’ячеслав Коваленко був викликаний в грузинське Міністерство закордонних справ, де йому вручили ноту протесту у зв`язку зі знищенням літака-розвідника над Абхазією.