Понад 100 тисяч людей протестували в Японії проти нової військової доктрини

У Токіо демонстранти зібралися перед будівлею парламенту, щоб висловити протест проти законопроекту, згідно з яким японська армія зможе брати участь у військових операціях за кордоном. Діюча японська конституція забороняє це, крім випадків прямої загрози безпеці країни, повідомляє Deutsche Welle.

За даними організаторів, лише у Токіо в акції протесту взяли участь близько 120 тисяч осіб. В останній раз стільки людей виходили на вулиці 2012 року після катастрофи на АЕС "Фукусіма-1". Демонстранти тримали плакати з антивоєнними гаслами і закликали прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе подати у відставку.

Голова уряду був ініціатором законопроекту, що спровокувало масове невдоволення громадян. Документ був схвалений комітетом з безпеки. Абе пояснив цей крок необхідністю зміцнити роль японської армії на тлі посилення військової присутності в регіоні Китаю і потенційної загрози від Північної Кореї. У середині липня закон був схвалений нижньою палатою японського парламенту і наразі знаходиться на розгляді у верхній.

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