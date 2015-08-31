Віза в ЄС Кобзону - законний виняток з правил

Не зважаючи на присутність Кобзона у санкційних списках ЄС, йому на законних підставах дозволили в'їхати на територію Євросоюзу.

"Санкційний режим ЄС передбачає можливість того, що країни-члени з міркувань невідкладної гуманітарної необхідності в окремих випадках роблять виняток з заборони на в'їзд", - повідомляє DW.

Згідно з юридичними актами, в обмеженні на в'їзд можуть бути винятки, пов'язані з гуманітарною необхідністю окремих осіб.

У документі при цьому зазначається, що звільнення від одного з санкційних заходів не дає права на звільнення від інших обмежень.

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Для подібних винятків країна-член ЄС має повідомити про це Раду ЄС. Якщо жоден з членів Ради не матиме застережень, такий виняток з правил може надаватися.

Раніше повідомлялося, що Кобзон отримав дозвіл на в'їзд в зону ЄС завдяки сприянню Путіна. "Я вдячний Путіну. Завдяки його втручанню мені дали медичну візу".

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