Угорщина: мігранти відмовляються зійти з потяга біля табору біженців - BBC

У хаосі поліція відтіснила журналістів зі станції Бішке, оголосивши її "зоною проведення операції", передає BBC Україна.

Потяг доправив мігрантів до табору через кілька годин після того, як поліція відкрила вхід на головний вокзал у Будапешті.

Мігранти вимагають, аби поїзд доправив їх до Німеччини, де вони розраховують отримати притулок.

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Тим часом угорська влада закликає Євросоюз проявити більше відповідальності у нинішній міграційній кризі і не приваблювати до Європи більше нелегалів нездійсненними обіцянками.