Керівник бюро національної безпеки Республіки Польщі Владислав СТАСЯК вважає, що Україні вистачить півроку, щоб підготуватися до приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні після зустрічі з секретарем Ради національної безпеки й оборони України Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

«Півроку вистачить, щоб допомогти Україні закінчити всі необхідні підготовчі процедури для цього», - зазначив В.СТАСЯК.

Він запевнив, що Польща підтримає прагнення України долучитися до ПДЧ.

Водночас В.СТАСЯК підкреслив, що нині не йдеться про вступ України до Альянсу, а лише про приєднання до ПДЧ.