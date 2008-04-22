Польща підтримає прагнення України долучитися до ПДЧ
23:02, 22 квітня 2008Світ
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Півроку, щоб підготуватися, вистачить
Керівник бюро національної безпеки Республіки Польщі Владислав СТАСЯК вважає, що Україні вистачить півроку, щоб підготуватися до приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні після зустрічі з секретарем Ради національної безпеки й оборони України Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.
«Півроку вистачить, щоб допомогти Україні закінчити всі необхідні підготовчі процедури для цього», - зазначив В.СТАСЯК.
Він запевнив, що Польща підтримає прагнення України долучитися до ПДЧ.
Водночас В.СТАСЯК підкреслив, що нині не йдеться про вступ України до Альянсу, а лише про приєднання до ПДЧ.
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