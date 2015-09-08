В Австрії представили вражаючі супутникові знімки пейзажів Землі (фото)

05:44, 08 вересня 2015
Світ
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В Австрії відкрилася виставка вражаючих супутникових знімків пейзажів, що отримала назву The Spaceship Earth.

Ледник в Гренландии / ESA

Про це повідомляє Новое Время.

Європейське космічне агентство представило свої кращі супутникові фото, серед яких дивовижні зображення пустелі Наміб в Намібії, озера Амадіус в Австралії, річки Темзи в Англії та інших природних красот.

Виставка Європейського космічного агентства, присвячена різноманітності ландшафтів нашої планети, проходить у центрі Ars Electronica в місті Лінц.

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