В Австрії представили вражаючі супутникові знімки пейзажів Землі (фото)

В Австрії відкрилася виставка вражаючих супутникових знімків пейзажів, що отримала назву The Spaceship Earth.

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