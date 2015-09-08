"За змінюваність влади": Прихильники Навального подали заявку на проведення мітингу у Москві

"Ми подали повідомлення на проведення ходи по бульварах і мітингу на проспекті Сахарова, заявлена чисельність - до 40 тисяч осіб", - повідомив глава московського відділення партії Микола Ляскіна.

Опозиція має намір провести акцію під гаслом "За змінюваність влади".

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Як повідомили в мерії Москви, заявку на проведення ходи розглянуть протягом трьох днів.

Раніше Навальний у своєму блозі писав, що акція буде приурочена до річниці так званої "рокірування": 24 вересня 2011 року стало відомо про те, що Володимир Путін, який обіймав тоді посаду прем'єра, висуне свою кандидатуру на посаду президента, а Дмитро Медведєв, глава держави, в разі перемоги Путіна очолить уряд.