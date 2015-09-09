ООН: Цього року до Європи морем уже прибули 365 тисяч біженців

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), передає Deutsche Welle.

Також повідомляється, що від початку року майже 2900 людей загинули, намагаючись перетнути море на переповнених човнах.

Кількість біженців, більшість із яких сподіваються потрапити до Німеччини, останнім часом помітно зросла. У липні морем до ЄС прибули 75 483 людини. У серпні ж їхня кількість становила вже 129 843 особи. На територію Греції на човнах нелегальних перевізників прибуває удвічі більше людей, ніж до Італії. За перевезення однієї людини з Туреччини до Греції оплата складає близько 1120 євро, зазначається в повідомленні.

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Трохи більше половини всіх біженців прибули до Європи із Сирії. 14 відсотків походять з Афганістану, вісім - з Еритреї, чотири - з Нігерії і два - з Іраку. 72 відсотки біженців - чоловіки, 13 - жінки, решта - діти.

Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний секретар Організації об'єднаних націй Пан Гі Мун закликав міжнародне співтовариство знайти "колективне політичне рішення" в ситуації з біженцями з Північної Африки та Близького Сходу.