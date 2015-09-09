Болгарія дозволила доставити дипломатів РФ в Сирію через свій повітряний простір
19:55, 09 вересня 2015Світ
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Міністерство закордонних справ Болгарії видало дозвіл на проліт літака РФ в Сирію через свій повітряний простір.
Фотоілюстрація / vokrug-sveta.info
Про це з посиланням на прес-службу зовнішньополітичного відомства повідомляє ТАСС.
"Російська сторона декларувала як мета польоту перевезення персоналу дипломатичної місії. МЗС не має підстав для відмови, погодивши політ з іншими компетентними органами, видало дозвіл", - зазначено в повідомленні.
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У болгарському МЗС підкреслили, що дозвіл на політ 7 вересня не пов'язаний з попередньою ситуацією, коли у видачі дозволу на переліт російських військово-транспортних літаків в Сирію було відмовлено.
Як повідомляв УНІАН, раніше Болгарія відмовила в повітряному коридорі російським літакам з вантажами для Сирії.
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