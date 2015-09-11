Білий дім точно не знає, чим будуть займатися військові РФ в Сирії
20:51, 11 вересня 2015Світ
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США не мають точної інформації про те, чим займатимуться російські військові в Сирії, але розраховують на конструктивний внесок РФ в боротьбу з угрупованням "Ісламська держава" (ІД).
REUTERS
Про це на регулярному брифінгу повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, повідомляє ТАСС.
"На даний момент складно сказати точно, що вони планують робити", - сказав він, зазначивши, що саме з цим пов'язана заклопотаність Вашингтона.
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За словами Ернеста, США "уважно стежать за розвитком подій.
Як повідомляв УНІАН, раніше Пентагон засік в Сирії 7 транспортних літаків РФ і "зелених чоловічків"
Нагадаємо, в міноборони Ізраїлю заявили, що російські військові в Сирії будуть будувати військово-повітряну базу.
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