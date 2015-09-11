Білий дім точно не знає, чим будуть займатися військові РФ в Сирії

Про це на регулярному брифінгу повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, повідомляє ТАСС.

"На даний момент складно сказати точно, що вони планують робити", - сказав він, зазначивши, що саме з цим пов'язана заклопотаність Вашингтона.

Читайте такожРосія продовжить постачання військової техніки в Сирію - Лавров

За словами Ернеста, США "уважно стежать за розвитком подій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Пентагон засік в Сирії 7 транспортних літаків РФ і "зелених чоловічків"

Нагадаємо, в міноборони Ізраїлю заявили, що російські військові в Сирії будуть будувати військово-повітряну базу.