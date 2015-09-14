Меркель, Олланд і Кемерон закликали Іран визнати існування Ізраїлю

Про це йдеться у спільній статті лідерів трьох країн, опублікованій в The Washington Post і приуроченої до голосування в Конгресі США щодо ядерної угоди з Тегераном, передає Лента.ру.

«Ми в недвозначних виразах засуджуємо невизнання Іраном Ізраїль і вважаємо неприйнятним висловлювання лідерів Ірану про Ізраїль», — йдеться в статті. Як зазначили Олланд, Кемерон і Меркель, ядерна угода з Тегераном не була б укладена, якщо б вони не вважали, що угода усуває загрозу безпеці регіону і режиму нерозповсюдження в цілому», — додали вони.

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Меркель, Олланд і Кемерон також відзначили, що угода з Ісламською республікою закриває Тегерану шлях до ядерної зброї, і висловили впевненість, що вона розрахована на тривалий термін.

Дипломатичні відносини між Тегераном і Тель-Авівом розірвані після Ісламської революції 1979 року в Ірані. Влада Ірану не визнає існування Ізраїльської держави і регулярно виступають із різкими висловлюваннями на його адресу. Зокрема, 11 вересня 2015 року верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль не переживе наступну чверть століття.

Раніше УНІАН повідомляв, що санкції проти нафтового і фінансового секторів економіки Ірану можуть скасувати протягом перших трьох місяців 2016 року.